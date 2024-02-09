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Новости 10:14

Следователи выясняют обстоятельства убийства президента спортивной федерации каратэ Петербурга

фото ЗакС политика Следователи выясняют обстоятельства убийства президента спортивной федерации каратэ Петербурга

В Ленинградской области по факту гибели президента спортивной федерации карате Петербурга возбуждено дело по статье об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ), об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Ленобласти.

Ранее сообщалось, что титулованный спортсмен погиб от рикошета пули.

По данным следователей, тело мужчины с огнестрельным ранением головы было обнаружено в среду, 7 февраля, на полигоне "Невский" во Всеволожском районе Ленобласти около мишеней для стрельбы.

На данный момент другие подробности произошедшего не приводятся. Устанавливаются причины и условия происшествия.

Фото: пресс-служба СК РФ


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