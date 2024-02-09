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Новости 11:16

Синоптик пообещал морозные выходные в Петербурге

фото ЗакС политика Синоптик пообещал морозные выходные в Петербурге

Февраль не обещает теплой погоды в Петербурге, на выходных стоит ждать мороз, но без осадкой, об этом 9 февраля в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В пятницу, 9 февраля, погода в городе зависит от скандинавского антициклона. Именно он принесет в Петербург температуру до -14 градусов, а также ветер до 7 м/с.

В субботу, 10 февраля, погода сильно не изменится. В городе сохранится мороз с температурой до -12 градусов днем. А в воскресенье, 11 февраля, морозы также останутся, но появится облачность. Она никаких осадков в город не принесет.

Фото: ЗАКС.Ру


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