Мосгорсуд оставил в силе штраф издательству "Эксмо" по делу о пропаганде ЛГБТ*

Московский городской суд оставил 9 февраля без изменений решение нижестоящей инстанции в отношении издательства "Эксмо" по делу о пропаганде ЛГБТ* (ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ), сообщил ТАСС. В конце 2023 года решением Зеленоградского суда столицы компания получила штраф в размере 900 тысяч рублей.

"Суд рассмотрел апелляцию ООО "Издательство "Эксмо" и постановил оставить решение первой инстанции без изменения", — рассказали информагентству в суде.

Причиной для разбирательства послужил комикс "Голубь Геннадий". Административный протокол на издательство был составлен после того, как внимание на книгу обратил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В конце ноября Верховный суд признал экстремистской организацией международное движение ЛГБТ*. Деятельность последнего запрещена в России.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ

Фото: ЗАКС.Ру