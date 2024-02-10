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Новости 15:31

Родственники мобилизованных собрались у Вечного огня на Марсовом поле

фото ЗакС политика Родственники мобилизованных собрались у Вечного огня на Марсовом поле

Жены и матери мобилизованных петербуржцев днем 10 февраля провели акцию на Марсовом поле, которую осветил портал MR7

Собравшись у Вечного огня, несколько десятков граждан положили к Вечному огню букеты цветов и ленты с различными надписями. После фотосессии участники акции разошлись.

Полиция наблюдала за происходящим, но не препятствовала проведению непродолжительной встречи.

Аналогичные акции по выходным проходят в Москве. На прошлой неделе подобное мероприятие обернулось массовыми задержаниями журналистов.

фото: Павел Даиси / MR7


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