Родственники мобилизованных собрались у Вечного огня на Марсовом поле

Жены и матери мобилизованных петербуржцев днем 10 февраля провели акцию на Марсовом поле, которую осветил портал MR7.
Собравшись у Вечного огня, несколько десятков граждан положили к Вечному огню букеты цветов и ленты с различными надписями. После фотосессии участники акции разошлись.
Полиция наблюдала за происходящим, но не препятствовала проведению непродолжительной встречи.
Аналогичные акции по выходным проходят в Москве. На прошлой неделе подобное мероприятие обернулось массовыми задержаниями журналистов.