Комитет Госдумы поддержал проект о признании законными гражданских браков с участниками СВО

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о признании законными гражданских браков с погибшими или пропавшими без вести участниками СВО, передает 12 февраля ТАСС. Авторами инициативы выступили сенаторы Андрей Турчак и Андрей Клишас, а вместе с ними депутат Павел Крашенинников.

Законопроект поступил на рассмотрение Госдумы в конце января. Разработчики предлагают ввести возможность установления брачных отношений по суду, что должно позволить гражданским семьям бойцов получать поддержку от государства наравне с официально зарегистрированными семьями.

"Факт нахождения в брачных отношениях может быть установлен судом, если мужчина и женщина проживали совместно не менее трех лет или не менее одного года при наличии совместного ребенка и вели общее хозяйство", — говорится в законопроекте.

Инициативу раскритиковал депутат Виталий Милонов, который высказался о невозможности вступать в брак задним числом. В Кремле комментировать идею не стали.

Фото: ЗАКС.Ру