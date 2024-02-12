Ученому из ИТМО дали реальный срок из-за покупки снотворного через интернет

В Петербурге ведущий научный сотрудник ИТМО Андрей Волотка получил четыре года колонии строгого режима по "наркотическим" статьям 228 УК и 229.1 УК, передает объединенная пресс-служба городских судов. Решение вынес Петроградский районный суд.

В ходе процесса выяснилось, что в Германии один из врачей посоветовал Волотке действенное средство для улучшения сна, содержащее не запрещенный в этой стране модафинил.

По возвращении в Россию ученый не нашел препарата в открытом доступе и решил заказать его через интернет и по почте, оплатив покупку криптовалютой. Волотку задержали в почтовом отделении. На суде фигурант рассказал, что супруга отговаривала его от сомнительного заказа.

По совокупности статей Волотка мог получить более двадцати лет заключения. Суд назначил ему наказание ниже минимального порога, признав виновным и в приобретении, и в контрабанде наркотических веществ в крупном размере.

Фото: ЗАКС.Ру