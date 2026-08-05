ЛОЭСК избежала банкротства после урегулирования спора с застройщиком

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти прекратил производство по делу о банкротстве АО "ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области" после того, как кредитор ООО Специализированный застройщик "ДМ-Южный" отказался от заявления, стало известно из определения, изготовленного 3 августа. Заявление о банкротстве стало продолжением многолетнего спора между компаниями, возникшего после исполнения договора о технологическом присоединении к электросетям во Всеволожске. Внимание на решение суда обратил "РБК Петербург".

Договор стороны заключили в 2019 году. Согласно дополнительному соглашению, ЛОЭСК должна была вернуть застройщику 10,4 млн рублей аванса в течение 90 дней после передачи построенного имущества и подписания акта о подключении. Акт стороны подписали в феврале 2024 года, а имущество было передано с просрочкой на баланс ЛОЭСК 29 марта 2024 года.

В марте 2025 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти взыскал с ЛОЭСК в пользу ООО "ДМ-Южный" 10,4 млн рублей задолженности, 1,68 млн рублей процентов за использование чужих денежных средств и 345,9 тысячи рублей судебных расходов. Общая сумма взыскания составила около 12,5 млн рублей без учета дальнейшего начисления процентов до полного исполнения решения.

После этого ЛОЭСК потребовала взыскать с застройщика свыше 4,1 млн рублей неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по договору технологического присоединения. В феврале 2026 года Арбитражный суд удовлетворил частично иск и взыскал 319,2 тысячи рублей.

ЛОЭСК выступила с обжалованием решения, однако в ходе судебного заседания стороны заключили мировое соглашение. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд утвердил его 1 июля и прекратил производство по делу.

Согласно условиям мирового соглашения, стороны подтвердили прекращение взаимных требований по спорным обязательствам. Кроме того, ООО "ДМ-Южный" обязалось обратиться в Арбитражный суд с заявлением о прекращении производства по делу о банкротстве ЛОЭСК. Отказ был принят.

ЛОЭСК – вторая по величине после "Ленэнерго" на территории Ленобласти распределительная сетевая компания. Организация основана в 2004 году и состоит из шести филиалов, которые снабжают более 150 населенных пунктов.

Анастасия Гаркуша / Фото: ЗАКС.Ру