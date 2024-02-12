Мосгорсуд признал законным продление ареста двум адвокатам Навального

Продление ареста бывшим адвокатам политика Алексея Навального Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру (все трое включены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) было законным, решил 12 февраля Московский городской суд. Юристы пытались обжаловать решение Басманного суда столицы, отправившего их в декабре 2023 года под стражу до 13 марта.

"Суд рассмотрел жалобу на продление Липцеру и Кобзеву меры пресечения в виде заключения под стражу и постановил оставить решение первой инстанции без изменения", — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Против адвокатов выдвинуты обвинения в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). По той же статье преследуют адвоката Игоря Сергунина (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), который также представлял интересы Навального в суде.

В начале февраля стало известно об объявлении в розыск находящейся за границей адвоката Навального Ольги Михайловой. До этого она утверждала, что против нее также возбуждено дело об участии в экстремистском сообществе, что и у коллег.

Фото: ЗАКС.Ру