Комблаг отчитался о вывозе снега за неделю

За прошедшую неделю дорожные предприятия Петербурга вывезли с улиц более 160 тысяч кубометров снега, сообщили 12 февраля в городском комитете по благоустройству. В среднем за день удавалось вывозить по 22 тысячи "кубов".

"Идет ликвидация валов по краям магистралей, уборка тротуаров, узких проездов и запаркованных участков. Всего за этот период на утилизацию отправлено 167,5 тысяч кубометров снега", — отчитались в комблаге.

Также дорожники вывезли на полигоны 916 кубометров мусора.

Помимо уборки снега, во избежание гололеда проводилась посыпка улиц и тротуаров. За неделю на эти цели извели более семи тысяч тонн пескосоляной смеси и почти 1,16 тысячи тонн чистой соли. Большую часть этого объема потратили в первой половине недели на фоне похолодания после оттепели.

Фото: ЗАКС.Ру