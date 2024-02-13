Суд отправил Кагарлицкого* в колонию на пять лет

Апелляционный военный суд в Подмосковье ужесточил приговор социологу Борису Кагарлицкому* по делу о публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), передает 13 февраля РИА "Новости". Штраф в размере 600 тысяч рублей ему заменили пятью годами колонии общего режима.

"Приговор изменить, <...> назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии общего режима", — передает информагентство решение судебной коллегии. Также социологу запретили в течение двух лет администрировать сайты в интернете.

Кагарлицкого* взяли под стражу в зале суда.

Государственное обвинение ходатайствовало об ужесточении наказания Кагарлицкому*, ранее передавало с заседания РИА "Новости". Представитель прокуратуры просил заменить публицисту ранее назначенный штраф 5,5 годами реального срока в исправительной колонии.

Вынесенный Кагарлицкому* 12 декабря 2023 года приговор обвинение сочло излишне мягким. Второй Западный окружной военный суд назначил тогда социологу штраф в размере 600 тысяч рублей.

Уголовное дело против Кагарлицкого* возбудили в июле 2023 года из-за его постов о теракте на Крымском мосту, произошедшем в октябре 2022 года. Спустя две недели после вынесения приговора прокуратура обжаловала его.

*Минюст внес Бориса Кагарлицкого в список иностранных агентов, Росфинмониторинг внес его в список террористов и экстремистов

Фото: Рабкор / YouTube (скриншот)