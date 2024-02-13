В России выросла заболеваемость ковидом за неделю

За прошедшую неделю в России увеличилась заболеваемость коронавирусом, рассказали 13 февраля в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. Одновременно увеличилось количество госпитализаций и незначительно увеличилось количество выздоровлений.

"За шестую неделю 2024 года <...> в стране госпитализированы 3 177 человек. Количество госпитализаций увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 4,1 %", — рассказали в оперштабе.

Количество вновь выявленных пациентов выросло на 6,2 %, в пересчете на 100 тысяч человек показатель заболеваемости составил 18,8. В абсолютных цифрах речь идет о 27 400 заболевших.

Также за неделю выздоровели 24 650 человек. В этом случае рост за неделю составил 1,6 %. Количество умерших от последствий заболевания практически не изменилось — 106 человек на прошлой неделе относительно 107 погибших на предыдущей.

Ранее петербургское управление Роспотребнадзора рассказало о повышении заболеваемости ОРВИ и гриппом в городе на 8,5 % относительно предыдущей недели.

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