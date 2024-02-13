В Кремле решили не комментировать приговор социологу Кагарлицкому*

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решил не комментировать приговор социологу Борису Кагарлицкому* (Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов), об этом 13 февраля пишет ТАСС.

Апелляционный военный суд в Подмосковье ужесточил приговор социологу Борису Кагарлицкому* по делу о публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Штраф в размере 600 тысяч рублей ему заменили пятью годами колонии общего режима.

Дмитрий Песков заявил, что не знает, в курсе ли Владимир Путин о решении суда по делу Кагарлицкого*. Также пресс-секретарь добавил, что Кремль не может и не будет комментировать судебные решения.

Напомним, что в конце июля 2023 года Путин заявил, что вообще не знает, кто такой Кагарлицкий* и что он сделал. В октябре 2023 года президент заявил в ходе дискуссионного клуба "Валдай" о том, что все еще не знает "в деталях", кто такой социолог Борис Кагарлицкий*.

*Минюст внес Бориса Кагарлицкого в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру