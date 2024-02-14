В Петербурге задержали самозванного "ревизора"

Петербургские полицейские задержали подозрительного мужчину, на которого пожаловался владелец одного из коммерческих объектов в центре города.

Как сообщает ГУ МВД по региону, задержанный выдавал себя за ревизора от некоей общественной организации и грозил привлечением бизнесмена к ответственности из-за якобы выявленных нарушений.

Для большей убедительности гость магазина демонстрировал "протокол", который он был готов заполнить. При этом продавцу было предложено откупиться от попадания в руки правоохранителей за три тысячи рублей.

Предполагаемым злоумышленником оказался 23-летний житель Ульяновской области. После задержания на "лжеревизора" возбудили дело о покушении на мошенничество (ст. 159 УК с применением ст. 30 УК).

Фото: ЗАКС.Ру