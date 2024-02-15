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Новости 12:52

Ранним утром 15 февраля на ЗСД прошел опасный ледяной дождь

фото ЗакС политика Ранним утром 15 февраля на ЗСД прошел опасный ледяной дождь

На Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Петербурге прошел ледяной дождь, который является очень опасным для водителей природным явлением, об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе ООО "Магистраль Северной столицы".

При этом в прогнозе погоды на раннее утро вообще никакого дождя не было. Изменения в погоде произошли около четырех часов утра, и на ЗСД начался ледяной дождь при температуре -8…-9 градусов.

Получив информацию от метеодатчиков, службы вывели на линию усиленные смены. Магистраль непрерывно обрабатывали, а скорость на дороге ограничили до 60 км/ч.

При этом за ночь, несмотря на сложные погодные условия, на ЗСД не было зафиксировано ни одного ДТП.

Фото: ЗАКС.Ру


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