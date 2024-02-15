Российским вузам порекомендовали увеличить стипендии до прожиточного минимума

В правительстве России порекомендовали вузам увеличить стипендии студентов до уровня прожиточного минимума, об этом 15 февраля пишет ТАСС со ссылкой на слова заместителя министра науки и высшего образования Константина Могилевского.

По его словам, рекомендательные письма о повышении уже отправили в университеты.

Также Могилевский отметил, что в каждом российском вузе свои подходы к стипендии, но государство создает определенные рамки.

Эти рамки должны быть именно такие: сумма двух стипендий не должна быть ниже прожиточного минимума", – заявил Могилевский, говоря о том, что должен получать студент от социальной и академической стипендий.

Замминистра заявил, что такая норма должна действовать для тех, у кого стипендия — это источник средств к существованию.

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