Афганская журналистка Кобра Хассани вышла из центра временного содержания

Адвокаты и представители афганской диаспоры встретили журналистку Кобру Хассани из Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), об этом 15 февраля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова защитницы девушки Марии Беляевой.

Сейчас журналистка находится под подпиской о невыезде, так как приговор суда по уголовному делу о попытке нелегально пересечь границу РФ не вступил в силу.

Во вторник, 13 февраля, девушки назначили два года колонии-поселения, однако этот срок она пробыла в СИЗО, поэтому теперь ее должны освободить. Однако тогда, помимо срока, ей назначили штраф и депортацию.

А уже в среду, 14 февраля, Красносельский районный суд Петербурга отменил решение Кировского районного суда депортировать журналистку Кобру Хассани из России в Афганистан. Она вправе сама выбрать, куда дальше держать свой путь.

Фото: Анна Мотовилова / MR7