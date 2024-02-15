Слуцкий приехал в Петербург в рамках предвыборного турне

Кандидат в президенты от ЛДПР Леонид Слуцкий с рабочим визитом прибыл в Петербург 15 февраля. Свою поездку он начал с пресс-конференции в Доме журналиста, передает корреспондент ЗАКС.Ру. В зале собрались соратники кандидата и представители бизнес-сообщества. Как сообщили в партии, Слуцкий собирается обсудить меры поддержки для предпринимателей, которые заняты в сфере общепита.

Слуцкий стал последним из трех зарегистрированных кандидатов, выдвинутых партиями, посетившим Петербург. Его оппоненты Владислав Даванков из "Новых людей" и Николай Харитонов из КПРФ проводили мероприятия со сторонниками в конце января.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Всего в бюллетене будет четыре имени. Кроме перечисленных кандидатов, натруководящий пост претендует действующий президент Владимир Путин, который пошел на выборы в качестве самовыдвиженца. Остальных претендентов, Бориса Надеждина и Сергея Малинковича Центризбирком не стал регистрировать из-за брака в подписных листах.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру