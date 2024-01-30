Даванков встретился с петербургским активом

Фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков провел в Петербурге встречу со своими сторонниками. Помогали ему лидер партии Алексей Нечаев и депутат Ксения Горячева. Беседа вышла непродолжительной и без акцента на локальной повестке, не считая темы КРТ. Как прошел вечер Даванкова с жителями Северной столицы - в материале ЗАКС.Ру.

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков в рамках своей избирательной кампании 29 января провел в Петербурге встречу со сторонниками, а также простыми петербуржцами, которые хотели посмотреть на кандидата в президенты. Встреча проходила в отеле "Москва" на площади Александра Невского. В зале собралось порядка двух сотен человек. От парламентской фракции "Новые люди" в Законодательном собрании пришел лишь ее руководитель Дмитрий Павлов, которому доверили роль модератора.

Общение строилось следующим образом: Павлов представляет выступающих, озвучивает вопросы из своего списка или дает задать вопрос человеку из зала. Даванков отвечал на заданный вопрос, а лидер партии Алексей Нечаев в это время сигнализировал кандидату, когда пора остановить рассуждения на ту или иную тему. Впрочем, Даванков не всегда прислушивался к советам своего соратника и терпеливо выслушивал даже чересчур длинные вопросы пришедших.

Назвать выступление Даванкова презентацией программы нельзя - ее официальный релиз пройдет 1 февраля в онлайн-формате. Ключевые тезисы, которые прозвучали на встрече в Петербурге так или иначе уже известны тем, кто следит за предстоящими выборами. "Новые люди" в лице Даванкова выступают против запретительной практики в части вопросов, которые напрямую касаются повседневной жизни россиян: запретов соцсетей, абортов и ряда других резонансных инициатив его коллег по Госдуме. Также Даванков за конкуренцию как на выборах, так и в бизнесе, против критики других кандидатов, и за продуманный план по развитию событий после специальной военной операции на Украине.

О локальных проблемах Петербурга кандидат почти не высказывался. Даже об уборке снега рассказал с одобрением. По крайней мере со словами благодарности к погоде - день выдался теплым, дороги и тротуары в центре города были без слякоти и грязи. Сравнить московскую плитку с петербургской он мог утром во время пробежки с однопартийцами.

- Год назад в Москве я сломал ногу. Прямо на входе в Государственную думу поскользнулся. Здесь мы пробежались. <...> Мы протестировали в Питере маршрут, конечно же, был обозначен "флажками", куда нельзя бежать. Но мы пробежались очень хорошо, - отметил кандидат "Новых людей"

Не обошлась встреча без обсуждения городского закона о комплексном развитии территории, против которого уже больше года выступают собственники квартир в "хрущевках", которым может грозить снос. О том, что тему КРТ обязательно поднимут, можно было догадаться еще накануне встречи. Местная активистка, юрист Ирина Баханович, занимающаяся темой КРТ, написала в своем Telegram-канале, что ее якобы не стали приглашать на собрание, сделав вывод, что ее пребывание там нежелательно. Эта новость разошлась по каналам, посвященным КРТ. Позже глава городского отделения "Новых людей" сообщила, что они рады видеть всех, а отсутствие персонального приглашения объяснила занятостью из-за большого числа заявок.

На встрече же инициатором обсуждения КРТ стала член Общественного штаба по вопросам КРТ при Заксобрании Татьяна Атанасова ,ставшая одним из ярких представителей протестного движения против КРТ. Она напомнила, что фракция "Новых людей" в ЗакСе поддержала документ. Не голосовал лишь Павлов.

- Я знаю про этот закон. Хотелось бы в защиту нашего Дмитрия, руководителя нашей фракции, сказать, что иметь решимость не проголосовать - не такая маленькая…. Если серьезно, то вам просто надо решать вопрос либо с компенсациями, либо с предоставлением нового жилья, - заявил Даванков.

Дальнейшие его рассуждения на эту тему были о том, как к КРТ относятся в других регионах. Также слово взял Павлов, который повторил тезис коллег по ЗакСу о приостановке положений закона и работе над поправками. Даванков предложил однопартийцам собрать некую рабочую группу и обсудить перспективы закона о КРТ. Как рассказала корреспонденту ЗАКС.Ру одна из противниц КРТ, ответами кандидата они оказались неудовлетворены. Впрочем, Атанасовой подарили кофту с символикой партии.







Также Даванков рассказал, что хотел бы участвовать в конкурентных выборах. Именно по этой причине он и ставил подписи за своих потенциальных соперников-самовыдвиженцев. Позиции их кандидат не разделяет. В основном речь шла о кандидате от "Гражданской инициативы" Борисе Надеждине.

- С ним есть разногласия по его позиции. Хотел бы я мира любой ценой? Нет. Не хотел бы. Мне эта позиция не близка. <...> Есть люди, которые хотят мира, просто мир достигается… Для меня самое важное, чтобы мы, решив этот вопрос с СВО, не оставляли его нашим детям. Решать этот вопрос предстоит либо нам, либо следующему поколению. Вопрос очень сложный. Я как человек, который работал во многих странах, я бы не хотел на 100% раскрывать свою позицию по СВО, - рассказал Даванков.

В основном на встречу с кандидатом пришли партийцы, некие представительницы бизнес-сообщества, а также ряд местных политиков и, вероятно, будущие члены партии. Например, глава МО "№72" Павел Швец, занимающий пост председателя петербургского отделения Партии роста, которая недавно объявила о слиянии с "Новыми людьми.. На днях он встречался с Нечаевым: обсуждали, кто может занять руководящие должности в городском отделении обновленной партии. Конкретных имен пока участники таких встреч не называют.

- Сегодня я встречался с руководителем Партии роста… В прошлом… Теперь уже и нашим руководителем вместе… Нашего общего отделения в Санкт-Петербурге… Я считаю встреча была хорошая. Если кто-то считает по-другому, киньте в меня чем-нибудь, но не камнем, - рассказал Нечаев на встрече.

Уже завтра встречу со сторонниками проведет еще один кандидат в президенты - коммунист Николай Харитонов, который прибыл в город трех революций в сопровождении лидера КПРФ Геннадия Зюганова.











Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру