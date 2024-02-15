В центре Петербурга 95 домов остались без отопления

В Центральном районе Петербурга местные жители остались без отопления из-за дефекта на теплосети, об этом 15 февраля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на жильцов домов.

По словам жительницы дома на Невском проспекте, от дома №125 до №145 отключено отопление из-за коммунальной аварии. По данным "Фонтанки", без тепла, на самом деле, находятся 95 домов.

В пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" рассказали, что днем в четверг, 15 февраля, специалисты обнаружили дефект в доме на Тележной улице. Из-за этого сотрудникам "Теплосети" пришлось срочно выполнить работы по устранению дефекта, а горячая вода подается по резервным системам.

Также в предприятии заверили, что конец работ запланирован на ночь пятницу, 16 февраля. Для ускорения и безопасности проезд для автомобилей по одной полосе на Тележной между Кременчугской улицей и улице Профессора Иваншенцова будет ограничен.

Фото: ЗАКС.Ру