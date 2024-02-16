С начала года на депортации из Петербурга потратили более 10 млн рублей

За полтора месяца 2024 года депортации иностранцев и лиц без гражданства, нарушивших российское законодательство, обошлись петербургскому управлению Федеральной службы судебных приставов в 12,2 млн рублей. Сумму узнал "Деловой Петербург". На эти деньги были куплены 446 билетов.

Чаще всего странами назначения становились Таджикистан и Узбекистан. Случались и "сложносочиненные" перелеты: например, в Молдавию депортировали через Армению или Турцию.

ФССП по Петербургу продолжает заказывать посреднические услуги по заказу авиабилетов для гостей-нарушителей. На этой неделе победителем такого конкурса объявили ООО "Группа компаний ДА", снизившее начальную цену более чем в шесть раз до 2,9 млн рублей. В техническом задании к контракту указано, что "объем услуг определить невозможно".

Число депортаций из РФ растет: по сравнению с 2022 годом в прошлом году их стало больше в 1,7 раза (в абсолютных цифрах речь идет о 46,5 тысячи исполнительных производств).

Фото: ЗАКС.Ру