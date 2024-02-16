Жалобы на загрязнение залива в Репино дошли до Бастрыкина

Следственные органы в Петербурге начали процессуальную проверку жалоб жителей Курортного района, с начала года жалующихся на загрязнение Финского залива. Сильнее всего нарушения природоохранного законодательства заметны у береговой линии в Репино и Комарово.

Как сообщает пресс-служба ведомства, глава СК Александр Бастрыкин запросил у сотрудников в регионе доклад о результатах проверки. Уже сегодня известно о нескольких источниках сброса стоков в залив. В течение нескольких недель в прибрежных поселках также ощущается неприятный запах, идущий от воды.

Ранее пляж "Чудный" посещали сотрудники Роспотребнадзора и Росприроднадзора, после чего от чиновников поступило обращение в прокуратуру. Проблема также заинтересовала депутата ЗакСа Марину Шишкину.

фото: Зеленая коалиция Петербурга / ВКонтакте