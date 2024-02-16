В Петербурге задержали сибиряка по подозрению в создании финансовой пирамиды

Петербургские полицейские задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают в создании финансовой пирамиды. Как сообщает ГУ МВД по региону, речь идет об уроженце Новосибирска, который мог своими мошенническими действиями нанести ущерб гражданам на 49 млн рублей.

Новым участникам финансовой схемы организатор, по версии правоохранителей, обещал прибыль от вложений в экологичное производство уличной мебели. Подозреваемый обещал, что "инвестиционный проект" окупится за один год. После получения средств он всякий раз переставал контактировать с новыми деловыми партнерами.

Против сибиряка возбудили дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Он находится в СИЗО.

Фото: ЗАКС.Ру