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Новости 19:34

Песков назвал "абсолютно неприемлемыми" высказывания зарубежных политиков о смерти Навального

фото ЗакС политика Песков назвал "абсолютно неприемлемыми" высказывания зарубежных политиков о смерти Навального

Заявления лидеров зарубежных государств о смерти политика Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) "совершенно очевидны", они "абсолютно оголтелые" и абсолютно недопустимые, поделился мнением пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля посетовал на то, что спикеры не дождались официальных данных о причинах смерти оппозиционера.

"Нет заявления медиков, нет информации от судмедэкспертов, нет информации окончательной от ФСИН, то есть нет никакой информации о причинах смерти. И идут такие заявления. Очевидно, что они абсолютно оголтелые, мы считаем абсолютно недопустимыми такие заявления", — приводит слова Пескова Telegram-канал "Вы слушали Маяк".

Высказывание Пескова стало заочным ответом на критические заявления ряда зарубежных лидеров, сделанные после сообщения о смерти Навального в исправительной колонии на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Причины произошедшего устанавливаются, официальных заявлений о том, что могло стать непосредственной причиной летального исхода, не делалось. Последнее, впрочем, не помешало спикеру Госдумы Вячеславу Володину обвинить зарубежных лидеров в смерти оппозиционера.

Фото: Kremlin.ru


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