В Петербурге по делу о крупном мошенничестве задержали бизнесмена-рецидивиста

Петербургские полицейские задержали гендиректора одной из фирм, продающей автомобильные запчасти. Оперативным действиям предшествовала жалоба гражданина, поступившая в конце января, сообщает ГУ МВД по региону.

Заявитель рассказал, что передал предполагаемому злоумышленнику 5,8 млн рублей для покупки джипа за границей. Получив деньги, бизнесмен пропал и прекратил контакты с заказчиком. На него завели дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

36-летний задержанный ранее уже был неоднократно судим по той же статье.

Фото: ЗАКС.Ру