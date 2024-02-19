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Новости 13:55

Петербуржцу отменили штраф от комитета по транспорту

фото ЗакС политика Петербуржцу отменили штраф от комитета по транспорту

Петербуржец Алексей Черняк выиграл в суде у комитета по транспорту, чей штраф он счел несправедливым и решил обжаловать. Осенью прошлого года чиновники потребовали от него три тысячи рублей за то, что он припарковался в неподходящем месте.

На заседании Красногвардейского районного суда автовладелец смог доказать, что его машину остановили дорожные полицейские и что он просто повиновался их требованию. Сотрудники ГИБДД заинтересовались Черняком, поскольку несколькими минутами ранее он допустил другое нарушение правил дорожного движения.

Объединенная пресс-служба судов пишет, что штраф по ч. 5 ст. 12.16 КоАП (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) отменили из-за отсутствия состава правонарушения.

Фото: ЗАКС.Ру


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