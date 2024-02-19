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Новости 14:36

"Прямая угроза миновала": Михнова-Вайтенко скоро могут выписать из больницы

фото ЗакС политика "Прямая угроза миновала": Михнова-Вайтенко скоро могут выписать из больницы

Переживший инсульт в отделе полиции петербургский священник Григорий Михнов-Вайтенко рассказал об улучшении своего состояния. Пока он остается в стационаре.

"Мне значительно лучше, возможно скоро отпустят долечиваться в поликлинику, прямая угроза миновала", - написал он в авторском Telegram-канале.

Епископ Апостольской православной церкви почувствовал себя плохо в отделе полиции №43 (Петроградский район). Он оказался там вскоре после задержания утром 17 февраля: силовики считают Михнова-Вайтенко организатором несогласованной публичной акции (ст. 20.2.2 КоАП).

Священнослужитель собирался провести панихиду по скончавшемуся в заключении политику Алексею Навальному (включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов). Встреча в итоге прошла без него и завершилась задержаниями с последующими арестами.

фото: Наталия Сивохина / социальные сети


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