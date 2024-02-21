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Новости 11:15

Драка возле петербургского бара привела и к суткам ареста, и к уголовному делу

фото ЗакС политика Драка возле петербургского бара привела и к суткам ареста, и к уголовному делу

Потасовка рядом с заведением "Контакт Бар" напротив станции метро "Технологический институт" привела к двойным последствиям для ее участников. Накануне вечером объединенная пресс-служба петербургских судов сообщила о восьми административных арестах. За хулиганскую драку (ч.1 ст. 20.1 КоАП) спортсменам дали от трех до шести суток спецприемника. Большая часть арестованных мужчин имеет иностранные фамилии.

На суде никто не отрицал факта рукоприкладства, однако версии причин у оппонентов не сходились.

В свою очередь, ГУ МВД по региону пишет о возбуждении уголовного дела о хулиганстве (ст. 213 УК). Расследование причин и деталей драки началось.

Фото: ЗАКС.Ру


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