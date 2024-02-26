В Петербурге уменьшилась доля европейской снегоуборочной техники

Смольному пришлось искать новых поставщиков снегоуборочной техники после пандемии и начала СВО, из-за этого европейской техники в распоряжении коммунальщиков стало меньше, об этом 26 февраля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на комитета по благоустройству города.

Четыре года назад власти Петербурга хотели использовать для уборки города финскую технику фирмы Wille, выпускаемую на заводе компании Wihuri Group в городе, однако из-за пандемии и СВО это не сделали.

С момента открытия завода по производству коммунальной техники Wille в Левашово в 2019 году, городские власти успели купить 270 единиц техники, но сейчас на долю этого финского производителя приходится 11% всего парка.

Из общего числа машин, 17 не используются, так как им нужен ремонт, который в условиях санкций сделать проблематично.

Фото: ЗАКС.Рц