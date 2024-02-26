В Кремле прокомментировали выдачу тела Навального* его матери

Вопрос выдачи тела умершего политика Алексея Навального* его матери не относится к сфере ответственности Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Попутно он объявил "абсурдными" заявления сторонников оппозиционера о том, что на мать покойного оказывалось давление.

"Это абсолютно не наш вопрос и не наша прерогатива, поэтому я ничего не могу сказать по этому вопросу. <...> Глава государства эти вопросы никак не регулирует", — цитирует РИА "Новости" заявление Пескова, сказанное в ответ на просьбу журналистов ответить, повлияли ли обращения матери Навального* на то, что ей выдали тело сына.

Представитель Кремля также заявил, что президент Владимир Путин не имел отношения к решению о выдаче тела Навального*.

Песков высказался и о заявлениях касательно того, что на мать Навального* могли оказывать давление с тем, чтобы провести тайные похороны оппозиционера. Согласно его утверждению, Кремль к подобному непричастен. "Это совершенно очередное абсурдное заявление сторонников, они, по-моему, все находятся в розыске, так или иначе, практически все находятся за границей", — добавил пресс-секретарь.

О том, что тело Навального* передали его матери, стало известно 24 февраля. Согласно официальной версии, его смерть наступила днем 16 февраля после прогулки в исправительной колонии, где он содержался.

*Росфинмониторинг включил Алексея Навального в перечень террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру