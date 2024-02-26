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Новости 15:22

ВС оставил без изменений решения по двум искам Надеждина

фото ЗакС политика ВС оставил без изменений решения по двум искам Надеждина

Верховный суд на заседаниях 26 февраля отклонил апелляции по двум искам политика Бориса Надеждина, о чем тот сообщил в своем Telegram-канале. Теперь он намерен обжаловать решения в Президиуме ВС.

"Решение суда первой инстанции оставили без изменений. Мы подадим надзорную жалобу в Президиум Верховного суда", — написал Надеждин в своем Telegram-канале после рассмотрения первого иска.

По завершении заседания по второму иску политик подтвердил свое намерение обжаловать вынесенные в понедельник решения.

Первый иск касался оспаривания требований Центризбиркома, предъявляемых к сбору подписей. Второй иск был подан в связи с намерением оспорить форму ведомости проверки подписных листов. В первый раз ВС рассматривал их 15 февраля и в обоих случаях встал на сторону ответчика.

Ранее Надеждин выезжал за границу на отдых с семьей, так что рассмотрение иска об оспаривании недопуска на выборы президента прошло без его участия. Накануне он сообщил о возвращении в Россию и выразил готовность судиться с ЦИК дальше.

Фото: ЗАКС.Ру


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