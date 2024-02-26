ВС оставил без изменений решения по двум искам Надеждина

Верховный суд на заседаниях 26 февраля отклонил апелляции по двум искам политика Бориса Надеждина, о чем тот сообщил в своем Telegram-канале. Теперь он намерен обжаловать решения в Президиуме ВС.

"Решение суда первой инстанции оставили без изменений. Мы подадим надзорную жалобу в Президиум Верховного суда", — написал Надеждин в своем Telegram-канале после рассмотрения первого иска.

По завершении заседания по второму иску политик подтвердил свое намерение обжаловать вынесенные в понедельник решения.

Первый иск касался оспаривания требований Центризбиркома, предъявляемых к сбору подписей. Второй иск был подан в связи с намерением оспорить форму ведомости проверки подписных листов. В первый раз ВС рассматривал их 15 февраля и в обоих случаях встал на сторону ответчика.

Ранее Надеждин выезжал за границу на отдых с семьей, так что рассмотрение иска об оспаривании недопуска на выборы президента прошло без его участия. Накануне он сообщил о возвращении в Россию и выразил готовность судиться с ЦИК дальше.

Фото: ЗАКС.Ру