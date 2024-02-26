Путин подписал указ о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов

В структуре российских военных округов появились изменения, следует из текста указа президента Владимира Путина. Согласно опубликованному документу, вместо Западного военного округа в стране появятся Ленинградский и Московский округа, а Северный флот лишится статуса межвидового стратегического территориального объединения.

В состав ЛенВО войдут Петербург и Ленобласть, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Республика Карелия и Коми, а также Ненецкий автономный округ (НАО). Московский округ объединит под собой 19 регионов страны, включая столицу. Кроме того, в состав Южного военного округа включили четыре новых региона России — ЛНР и ДНР, а также Запорожскую и Херсонскую области.

Ранее к Северному флоту относились четыре региона, вошедшие в состав ЛенВО. Это Архангельская и Мурманская области, Коми и НАО.

Указ вступает в силу с 1 марта.

О планах реорганизовать структуру военных округов стало известно в июне 2023 года. Депутат Заксобрания Михаил Амосов делился планами добиваться наречения охватывающего северо-западные регионы округа Петербургским.

Фото: ЗАКС.Ру