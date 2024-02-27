Полиция задержала юношей, избивших мужчину в петербургском метро

Правоохранительные органы Московского района Петербурга задержали трех юношей, которые напали на 40-летнего пассажира петербургского метрополитена, об этом 25 февраля пишет "Фонтанка.ру".

Несмотря на то, что пострадавший отказался писать заявление на молодых людей, полиция все равно дело возбудила.

В понедельник, 26 февраля, в отдел полиции доставили 19-летнего юношу и его друзей 16 и 17 лет. Правоохранители отпустили их под подписку о невыезде. Сейчас они подозреваемые по делу о нанесении побоев.

Мужчину юноши избили на перегоне станций метро "Парк Победы" и "Электросила". Он сделал им замечание по поводу неподобающего поведения.

Фото: ЗАКС.Ру