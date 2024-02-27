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Новости 11:17

Полиция задержала юношей, избивших мужчину в петербургском метро

фото ЗакС политика Полиция задержала юношей, избивших мужчину в петербургском метро

Правоохранительные органы Московского района Петербурга задержали трех юношей, которые напали на 40-летнего пассажира петербургского метрополитена, об этом 25 февраля пишет "Фонтанка.ру".

Несмотря на то, что пострадавший отказался писать заявление на молодых людей, полиция все равно дело возбудила. 

В понедельник, 26 февраля, в отдел полиции доставили 19-летнего юношу и его друзей 16 и 17 лет. Правоохранители отпустили их под подписку о невыезде. Сейчас они подозреваемые по делу о нанесении побоев.

Мужчину юноши избили на перегоне станций метро "Парк Победы" и "Электросила". Он сделал им замечание по поводу неподобающего поведения.

Фото: ЗАКС.Ру


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