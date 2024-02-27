В Ленобласти лужа вынуждает жителей оставлять автомобили на обочине

В Ломоносовском районе Ленинградской области оттепель отрезала выезд из местного ЖК, об этом 27 февраля пишет 47news со ссылкой на жителей.

Причиной тому, что из ЖК "Таллинский парк" в поселке Новоселье оказался закрыт выезд, стала огромная лужа, которая заставила водителей бросить свои автомобили.

Как рассказали местные жители, водители решили не ехать через лужу и оставляют машины на обочине, а иногда и на тротуаре, чтобы не застрять и не повредить свои авто.

Первая вода на дороге появилась около пяти дней назад. По мнению жильцов, скоро им нужно будет выплывать из парадных на байдарках, так как из комплекса не выехать и не заехать.

В администрации района рассказали, что сейчас меры по откачке воды принимаются. В руководстве считают, что скопление воды связано с тем, что место лужи оказалось самой низкой точкой для поступления воды.

Фото: unsplash.com