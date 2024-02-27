Напротив здания Минобороны в Москве обнаружили видеокамеру с антенной

Московский главк МВД России проводит доследственную проверку после найденной видеокамеры, которая была установлена напротив здания Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве, об этом 27 февраля пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительыные органы.

Как рассказал собеседник ТАСС, вечером в понедельник, 26 февраля, в полицию обратился сотрудник коммунальной службы. Он рассказал, что нашел видеокамеру на штативе с антенной на чердаке дома напротив здания Минобороны.

Сейчас оборудование изъято. Сейчас специалисты изучают, как использовалась камера, и что удалось заснять. Правоохранительные органы проводят проверку. О случившемся доложено в ФСБ по ЦАО Москвы.

Фото: ЗАКС.Ру