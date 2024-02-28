В Петербурге 28 февраля могут пойти дождь с мокрым снегом

В Петербурге продолжает сохраняться теплая для февраля погода, об этом 28 февраля в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В среду, 28 февраля, погоду в Петербурге погоду сформирует фронтальный раздел, вытянувшийся по периферии обширного барического максимума вдоль южных границ региона. По словам синоптика, будет довольно облачно, могут быть небольшие осадки, а именно дожди с мокрым снегом. Температура сохранится на уровне выше климатической нормы.

Воздух прогреется до +2…+4 градусов. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг, 29 февраля, погода будет такая же, без осадков.

Фото: ЗАКС.Ру