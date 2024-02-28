Бастрыкин пригрозил уехавшим знаменитостям статьей о дискредитации армии

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что уехавшие из России знаменитости дискредитируют ВС РФ из-за границы, поэтому в случае возвращения ответят за это, об этом 28 февраля пишет ТАСС.

"Позиция представителей шоу-бизнеса, которые уехали за рубеж и дискредитируют действия Вооруженных Сил России, вероятно, связана с их желанием угодить политике тех стран, где они пребывают", – предположил Бастрыкин.

Также, по его словам, таким образом уехавшие граждане хотят получить прибыль за границей. Однако он отметил, что если кто-то из них решит вернуться, то им придется ответить за это по закону.

По мнению Бастрыкина, они отвернулись от страны, хотя раньше зарабатывали на ее гражданах деньги, но он отметил, что предателям нигде не рады.

Фото: пресс-служба СК РФ