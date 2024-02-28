В Петербурге в пожарах в ночь на 28 февраля погиб один человек, двое пострадали

В ночь на 28 февраля в Петербурге от пожаров пострадали двое горожан, а один погиб, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сначала пожар произошел в Московском районе. Там в 23:47 27 февраля в дежурную часть поступило сообщение о том, что в гараже на Московском шоссе вспыхнул пожар. В результате этого возгорания был обнаружен погибший мужчина.

В Приморском районе в 4:35 поступила информация о пожаре в грузовом автомобиле на улице Репищева. В результате возгорания пострадал один мужчина, который был госпитализирован в больницу.

В 7:28 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре во Фрунзенском районе. Пожарным удалось спасти из 4-комнатной квартиры на Пловдивской улице одну женщину.

Фото: ЗАКС.Ру