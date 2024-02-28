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Новости 11:50

В Петербурге задержали пьяных "автоматчиков", стрелявших из окна

фото ЗакС политика В Петербурге задержали пьяных "автоматчиков", стрелявших из окна

Минувшей ночью сотрудники СОБР Росгвардии выехали на тревожный вызов, поступивший с улицы Маршала Захарова на юго-западе Петербурга. Местные жители сигнализировали, что из окон одного из домов ведется стрельба, передает ГУ Росгвардии по региону.

Силовики выехали на место происшествия, оцепили дом и взломали дверь опасной квартиры. В ней были задержаны двое мужчин 38 и 39 лет, находившиеся под воздействием алкоголя. Их передали полицейским.

По предварительным данным, оружием, из которого стреляли через окно, стал светозвуковой автомат СХ-АК 103 7,62х39. Его изъяли. От стрельбы никто не пострадал.

фото: Росгвардия Петербурга / Telegram


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