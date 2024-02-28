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Новости 12:14

В Токсово поезд насмерть сбил пенсионера

фото ЗакС политика В Токсово поезд насмерть сбил пенсионера

Товарный состав на Приозерском направлении сбил 80-летнего пешехода на станции Токсово, о чем сообщил линейный отдел петербургской полиции на транспорте.

Житель Ленобласти получил травмы, не совместимые с жизнью. Силовики изучают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Известно, что пенсионер переходил железнодорожные пути в положенном месте, но на красный свет. Машинист приближавшегося грузового поезда подал тревожный сигнал и экстренно затормозил, но это не спасло пожилого мужчину. Он скончался на месте.

Фото: ЗАКС.Ру


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