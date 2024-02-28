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Новости 12:15

В Эстонии назвали число россиян, которые находятся в стране на долгосрочной основе

фото ЗакС политика В Эстонии назвали число россиян, которые находятся в стране на долгосрочной основе

В Эстонии посчитали количество россиян, которые проживают в стране с видом на жительство (ВНЖ), об этом 28 февраля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на эстонские СМИ.

Отмечается, что больше всего россиян живет на северо-востоке страны, там находится пограничный с Россией город Нарва, а также недалеко от Таллина или прямо в столице.

Также посчитали, сколько россиян имеют долгосрочный вид на жительство в Эстонии – 73,7 тысяч граждан. Временный ВНЖ имеют 9,5 тысяч человек.

Более половины россиян в Эстонии, то есть более 40 тысяч человек, в возрасте старше 60 лет, а детей и подростков с российскими паспортами – около 6,5 тысяч.

Фото: unsplash.com


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