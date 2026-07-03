В Ленобласти создадут комитет гражданской обороны и безопасности

Комитет с функциями гражданской обороны и безопасности появится в Ленинградской области, сообщил 3 июля губернатор региона Александр Дрозденко в соцсетях. По его словам, работники нового ведомства будут защищать жителей Ленобласти и критическую инфраструктуру от беспилотных угроз, помогать воинским и пограничным подразделениям.

"Принял решение, исходя из современных реалий — выделить из комитета правопорядка Ленинградской области, без увеличения штатной численности, отдельную самостоятельную структуру и создать комитет с функциями гражданской обороны и безопасности", - написал в соцсетях Дрозденко.

Губернатор подчеркнул, что в Ленобласти уже работают мобильные огневые группы для борьбы с вражескими БПЛА. Также регион помогает шестой армии ПВО техникой и инженерным оборудованием. Однако в Ленобласти нужно создать профильную структуру, которая будет заниматься только гражданской обороной, сообщил Дрозденко.

Регион регулярно подвергается атакам БПЛА. В последний день Петербургского международного экономического форума 6 июня над Ленобластью сбили 144 беспилотника. В последний раз об отражении атаки беспилотников Дрозденко сообщал 2 июля. Тогда в небе над Ленобластью уничтожили семь БПЛА.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру