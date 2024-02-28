За два года в России по ошибке получили штрафы 1,5 тысячи полных тезок должников

Генпрокуратура рассказала о своей активности в деле восстановления прав россиян, нарушенных по вине судебных приставов. За два года сотрудникам ведомства удалось защитить 60 тысяч россиян, пострадавших в таких ситуациях. Совокупно им выплатили свыше 650 млн рублей.

Отдельный феномен представляют собой исполнительные производства в отношении посторонних людей, которым не повезло иметь одинаковые анкетные данные с должниками. Полные тезки должников "попали" на 15,9 млн рублей. Всего таких людей за два года набралось полторы тысячи. Взысканные с них деньги вернули.

Глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов получил прокурорское представление. От него потребовали усилить ведомственный контроль и минимизировать число нарушений прав граждан.

Фото: ЗАКС.Ру