На проспекте Славы произошло ДТП с лазурным автобусом и четырьмя автомобилями

Во Фрунзенском районе Петербурга произошла массовая авария с участием автобуса, об этом 28 февраля рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".

Поврежденные в результате ДТП автомобили перекрыли почти всю проезжую часть. Происшествие произошло около 12 часов дня на проспекте Славы. Там столкнулись четыре легковых автомобиля и лазурный автобус. Авария произошла прямо перед окончанием выделенной полосы для общественного транспорта.

Уточняется, что в результате ДТП никто не пострадал, однако на проспекте образовалась пробка, так как из четырех полос занято три. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Водитель автобуса временно отстранен от работы.

Фото: ЗАКС.Ру