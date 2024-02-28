В Смольном прошло заседание по вопросам антитеррористической безопасности

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел заседание с антитеррористической комиссией города и оперативным штабом, об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

На заседании отметили, что в Петербурге на данный момент обстановка спокойная, стабильная и контролируемая. Также уточняется, что каких-либо конфликтов также не допущено.

Кроме этого, участники заседания обсудили вопросы противодействия распространения идеологии терроризма и неонацизма в сфера молодежной среды.

По мнению Беглова, работу нужно продолжать в социальных сетях, так как там формируются взгляды общества, в том числе молодежи, поэтому работа должна быть направлена на создание контента, который говорит о неприятии терроризма, его идеологии и так далее.

"Президентом Российской Федерации поддержано предложение ФСБ России о наделении антитеррористических комиссий в регионах дополнительными функциями. Они должны стать постоянно действующими штабами по предотвращению угроз не только терроризма, но и сепаратизма, национализма, массовых беспорядков и экстремизма". – сказал Беглов.

По итогам заседания выработаны дополнительные меры, которые направлены на повышение эффективности защиты информационного пространства.

Фото: ЗАКС.Ру