Около "Авроры" напали на "голубиных" бизнесменов

Росгвардия задержала петербуржца, которого считают причастным к драке у крейсера "Аврора", случившейся накануне. Мужчина был остановлен в Александровском парке.

Ранее силовиков вызвали сотрудники плавучего музея, сообщает пресс-служба петербургского управления ведомства. Возле крейсера сотрудники правопорядка встретили потерпевших. Последние рассказали, что двое неизвестных облили их красной краской и убежали.

Предположительно, конфликт мог завязаться из-за услуг, на которых специализируются облитые краской: они зазывают пешеходов сфотографироваться с голубями. В Росгвардии допускают, что стычка представляла собой "спор хозяйствующих субъектов" с применением запрещенных приемов.

фото: Росгвардия Петербурга / Telegram