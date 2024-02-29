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Новости 11:50

Около "Авроры" напали на "голубиных" бизнесменов

фото ЗакС политика Около "Авроры" напали на "голубиных" бизнесменов

Росгвардия задержала петербуржца, которого считают причастным к драке у крейсера "Аврора", случившейся накануне. Мужчина был остановлен в Александровском парке. 

Ранее силовиков вызвали сотрудники плавучего музея, сообщает пресс-служба петербургского управления ведомства. Возле крейсера сотрудники правопорядка встретили потерпевших. Последние рассказали, что двое неизвестных облили их красной краской и убежали.

Предположительно, конфликт мог завязаться из-за услуг, на которых специализируются облитые краской: они зазывают пешеходов сфотографироваться с голубями. В Росгвардии допускают, что стычка представляла собой "спор хозяйствующих субъектов" с применением запрещенных приемов.

фото: Росгвардия Петербурга / Telegram


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