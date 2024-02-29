В Москве не дали провести митинг памяти Немцова и Навального* из-за COVID-19

Столичная мэрия отказала в согласовании митинга и шествия памяти оппозиционных политиков Бориса Немцова и Алексея Навального*. Об этом сообщила одна из организаторов траурного мероприятия, Екатерина Дунцова в своем Telegram-канале.

Чиновники в официальном ответе на заявку сослались на режим повышенной готовности, продолжающий действовать уже почти четыре года из-за угрозы распространения коронавируса.

"Концерты в Лужниках и прочие провластные акции эпидемия обходит стороной, им можно", - прокомментировала Дунцова позицию мэрии.

В числе подававших в мэрию заявку был лидер "Гражданской инициативы" Андрей Нечаев.

Немцов был застрелен в феврале 2015 года, а Навальный* скончался в колонии особого режима в феврале 2024-го.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру