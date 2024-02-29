Дело в отношении экс-адвоката Новикова* дошло до суда

Уголовное дело в отношении лишенного лишенного адвокатского статуса Ильи Новикова* направлено для рассмотрения в Гагаринский суд Москвы, сообщили 29 февраля в столичной прокуратуре. Его преследуют по делу о распространении фейков про армию по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

"Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемого, находящегося в международном розыске", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Основанием для возбуждения дела послужило интервью Новикова* от 3 апреля 2022 года, в котором тот рассуждал о СВО. В середине февраля находящийся на Украине фигурант был заочно арестован Гагаринским судом.

В июне 2023 года коллегия адвокатов лишила Новикова* его статуса. Основанием для этого послужило всё то же интервью. Помимо дела о фейках про армию, против него также возбуждено дело о совершении госизмены.

*Минюст внес Илью Новикова в единый реестр иноагентов

Фото: Живой Гвоздь / YouTube (скриншот)