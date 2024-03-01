На границе России и Эстонии в очереди на КПП подрались двое мужчин

Двое мужчин из Эстонии поссорились в очереди на пешеходном пункте пропуска в Ивангороде, об этом 1 марта пишет "Фонтанка.ру".

По предварительным данным, нападавшим оказался 37-летний мужчина без гражданства, который живет в Нарве, а пострадавшим — мужчина 63-х лет с двойным гражданством. Причина конфликта не уточняется. Известно, что в ходе драки был использован нож.

Мужчину с резанными ранами шеи доставили в больницу Кингисеппа в Ленинградской области. Медики отпустили его домой после оказания необходимой помощи.

Правоохранительные органы задержали нападающего и забрали у него нож.

Фото: unsplash.com