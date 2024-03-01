Бастрыкин затребовал доклад о проверке из-за обрушения дома на Гороховой

Председатель Следственного комитета затребовал доклад о результатах проверки в связи с обрушением жилого дома № 73 по Гороховой улице, произошедшим в декабре прошлого года, рассказали 1 марта в пресс-службе ведомства. И. о. руководителя Главного следственного управления СК по Петербургу Олег Бобков должен будет сообщить начальнику о причинах вынесенного отказа в возбуждении уголовного дела.

По сообщению Следкома, Бобкову предстоит доложить "о результатах процессуальной проверки и основаниях принятого решения об отказе в возбуждении уголовного дела".

Требование прозвучало после обращения жительницы Петербурга, оставленного в аккаунте Информационного центра СК в соцсети "ВКонтакте". В своем комментарии горожанка выразила несогласие с ходом и результатами выяснения причин обрушения дома.

Здание на Гороховой улице обрушилось ночью 20 декабря, вскоре после этого Бастрыкин потребовал сообщить о результатах организованной проверки. Жильцов вывезли из здания незадолго до обрушения. В связи с произошедшим градозащитники направляли обращение к президенту Владимиру Путину.

Фото: ЗАКС.Ру