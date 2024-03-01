Суд назначил 300 тысяч рублей штрафа члену избиркома за участие в акции памяти Навальному*

Красносельский районный суд Петербурга привлек к ответственности Владимира Салмина по статье об организации массовых мероприятий, об этом 1 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным суда, 17 февраля Салмин принимал участие в акции памяти политика Алексея Навального* на Воскресенской набережной. При этом уточняется, что ранее мужчина уже участвовал в разных акциях в 2022 и 2023 годах.

Сам Салмин на заседание не пришел. Как рассказали в суде, Владимир Салмин является членом избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Суд назначил мужчине административный штраф в размере 300 тысяч рублей.

Напомним, что политик Алексей Навальный* скончался в исправительной колонии № 3 16 февраля, об этом сообщило управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в список экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру